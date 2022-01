Jeden Freitag wird geboult

Wer freitags nachmittags durch den Arminiuspark schlendert, dem fällt dort am Eingang eine Gruppe auf, die Woche für Woche Kugeln wirft. Es sind die Boulespieler aus Bad Lippspringe.

1996 fing es mit einem Spielfeld im Arminiuspark an – jetzt sind es bereits vier Plätze

Doch mit Boule fing es gar nicht an, sondern mit Wandern. „Wir waren eine Gruppe von sechs Leuten aus dem Eggegebirgsverein, die sich gedacht hat, wir könnten doch mal Boule spielen. Die anderen klopften mir auf die Schulter und sagten: ‚Nimm du das mal in die Hand.‘ So bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde“, erinnert sich Werner Lange. Das war 1996.

Lange nahm daraufhin Kontakt zur Stadtverwaltung auf, um Gespräche über ein Boule-Spielfeld zu führen. Er fand sofort ein offenes Ohr bei der Bad Lippspringer Marketing. Schnell einigte man sich auf einen Platz am Eingang zum Arminiuspark und der städtische Bauhof richtete eine entsprechende Fläche für ein Spielfeld ein.

Außerdem wurden eine Sitzbank sowie ein Schaukasten zur Verfügung gestellt, der über die Art des Spieles und die Termine für gemeinsame Treffen informiert. „Im Laufe der Jahre stieg das Interesse und unsere Gruppe wuchs auf etwa 16 Leute an. Daraufhin wurde die Fläche bis auf vier genormte Spielfelder erweitert“, berichtet Lange.

Wichtig ist ihm zu betonen, dass es sich um eine Hobbygruppe handelt. „Jeder kann kommen und gehen, wann er will.“ Im Vordergrund stehe der Erfolg, aber auch das gesellige Beisammensein sei ein wichtiger Faktor. „Aus unserer Stammmannschaft ist ein richtiger Freundeskreis geworden. Und wenn es mal regnet, setzten wir uns ins Eiscafé oder machen eine andere Aktivität. Aber der Termin, Freitag, 14 Uhr, steht“, erzählt Lange.

Auch schon bei Schnee geboult

Wobei sich die Gruppe von schlechtem Wetter nicht unbedingt davon abbringen lässt, dem Boule-Spiel nachzugehen. „Wir haben auch schon bei Schnee geboult. Mit einer Schneeschaufel wurde dann eine Bahn freigeräumt“, erinnert sich Lange. Ob bei Schnee oder bestem Sommerwetter, die Boulespieler wecken das Interesse der Spaziergänger, die immer wieder stehen bleiben und zugucken. Doch es bleibt nicht nur dabei. „Manche folgen auch gern der Einladung, einmal eine Runde mitzuspielen. Darunter sind auch viele Kurgäste. Die Spielfläche und das in Nähe befindliche Schachspiel beleben die Promenade und bieten unterhaltsame Momente“, sagt Lange.

Spielkugeln lagern zur Ausleihe im nahe gelegenen Eiscafé oder beim Friseur. Lange weiß: „Besonders für ältere Menschen ist dieses Spiel durch die Koordination von Konzentration und Bewegungsablauf förderlich.“ So erinnert er daran, dass der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer auch gerne Boule gespielt hat. Und so wird sich die Hobbygruppe, die im vergangenen Jahr 25. Jubiläum feierte, weiterhin jeden Freitag um 14 Uhr zum Boule-Spiel treffen. Wer neugierig geworden ist, kann dann ja mal im Bad Lippspringer Arminiuspark vorbeischauen. Es muss ja nicht beim Schauen bleiben.