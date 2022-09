„Katastrophenschutz muss neuen Stellenwert bekommen“

Die Blutspendebereitschaft der Bürger ist weiterhin einigermaßen stabil. Das war eine der guten Nachrichten bei der Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Lippspringe. Der Vorsitzende des Ortsverbandes, Ulrich Knorr, nutzte die Veranstaltung für einem Appell: Der drastisch zurückgefahrene Katastrophenschutz müsse einen neuen Stellenwert bekommen.

„Da ist vor unserer Nase ein Krieg ausgebrochen, weil es einem Menschen gefällt, dieses zu tun und unsere Welt steht Kopf. Angesichts dieser Tatsache erscheint mir unsere Diskussion über Spritpreise schon fast obszön, wenn zeitgleich Frauen, Männer und Kinder um ihr Leben bangen“, sagte Knorr.

Mittlerweile habe sich die Situation des Krieges wie auch die Situation für die Bevölkerung drastisch verändert. Was noch komme, das wisse man nicht. Knorr: „Die Vorzeichen stehen nicht gut, die nächste Eskalationsstufe ist leider eingeleitet. Umso mehr ist es notwendig, dass der in diesem Land drastisch zurückgefahrene Katastrophenschutz einen neuen Stellenwert bekommt und die Versorgung und der Schutz der Bevölkerung mehr in den Fokus gerät.“

Der Vorsitzende: „Dass wir alle, jeder für sich, ein wenig vorsorgen, steht außer Zweifel. Aber der Schutz der Menschen und die Bewahrung der Menschlichkeit kann nur in einer größeren Organisation gewährleistet werden.“

Dr. Silvia Stroband, stellvertretende Vorsitzende, blickte auf die Blutspende-Bilanz zurück. In 2020 und 2021 gab es über Monate das Problem, dass coronabedingt keine Ehrenamtlichen über 60 Jahre bei der Betreuung der Blutspender vor Ort zugelassen waren. Das sei auf freiwilliger Basis wieder möglich und erleichtere dem DRK die Arbeit enorm, denn viele freiwillige Helfer seien über 60 Jahre alt.

Das DRK konnte bei der Versammlung Florian Eckhardt für 15 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband ehren. Er ist ein Aktivposten für den Ortsverband. Nicht anwesend waren die Jubilare Dominik Lossen (10 Jahre), Georg Vogelhuber (10 Jahre), Dr. Peter Brackmann (20 Jahre und Manfred Rugge (60 Jahre).