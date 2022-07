Kein Essbarer Wildpflanzenpark in Bad Lippspringe

Am 28. August sollte ein Essbarer Wildpflanzenpark in Bad Lippspringe eröffnet werden. Daraus wird nichts. Die Kooperation mit der Ewilpa-Stiftung wird aufgelöst. Das ärgert die Ehrenamtlichen der Initiative „Hand in Hand“.

„Ein Essbarer Wildpflanzenpark, ein so genannter Ewilpa, würde gut zu Bad Lippspringe passen“, dachte sich Anna Achtstetter von der privaten Initiative „Hand in Hand“ 2019. Mit dem Nabu Paderborn, der Stadt Bad Lippspringe und der Ewilpa-Stiftung fand sie Kooperationspartner. Zweieinhalb Jahre arbeiteten zahlreiche Ehrenamtliche an dem Projekt, das nun am 28. August eröffnet werden sollte. Daraus wird nichts. Die Kooperation mit der Ewilpa-Stiftung von Gründer Dr. Markus Strauß wird nicht fortgeführt.