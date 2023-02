Bei kleinen Patienten kommen am MZG Bad Lippspringe Zauberpflaster zum Einsatz

„Man braucht viel Einfühlungsvermögen und eine hohe Kompetenz in der Handhabung solcher Eingriffe“, verdeutlicht Chefarzt Dr. Udo Dietrich. Der Facharzt für Anästhesiologie, Notfallmedizin und Spezielle Schmerztherapie ist bereits seit 20 Jahren in der Karl-Hansen-Klinik tätig und kann sich auf ein eingespieltes Team verlassen: „Im Bereich der Anästhesie haben wir kaum Fluktuation und eine ausgesprochen hohe Motivation im Team.“ Gerade bei der Behandlung von Kindern spielen große Fachkompetenz und eingespielte Abläufe eine wesentliche Rolle.

Aufgrund mehrerer Aspekte kann die Karl-Hansen-Klinik im Bereich der Kinder-Narkosen einen Sonderstatus nicht nur in der Region für sich beanspruchen. Die individuelle Vorbereitung der kleinen Patienten mit Inhalationen oder einem „Zauberpflaster“ gehört ebenso dazu wie keine Wartezeiten ohne Eltern, die Möglichkeit zur Mitnahme von Kuscheltieren oder kindgerechte Filme zur Einstimmung auf die Behandlung. „Wir legen großen Wert auf ausreichendes Feingefühl. Die Kinder sollen auch in mentaler Hinsicht optimal vorbereitet sein", erläutert Dr. Dietrich.

Die meisten Mädchen und Jungen kommen in die Karl-Hansen-Klinik, um eine Operation in den Bereichen Rachen/Mandeln, Nasen/Mandeln oder Ohren durchführen zu lassen. Neben der individuellen Medikation sind bei den kleinen Patienten vor allem auch anatomische und physiologische Besonderheiten zu berücksichtigen. Vor jeder Narkose nimmt das Team um Dr. Dietrich mögliche Vorerkrankungen genau in den Blick. Das gesamte Personal inklusive der Pflegekräfte ist in sämtlichen Notfalltechniken derart gut geschult, dass sogar Ärzte und Notfallmediziner in der Karl-Hansen-Klinik zu Weiterbildungszwecken zu Gast sind.

Nahezu täglich finden in der Karl-Hansen-Klinik entsprechende Operationen statt, für die eine Narkose erforderlich ist. Kinder nehmen an den fast 5000 Operationen pro Jahr einen Anteil von gut 20 Prozent ein. Und sie werden nach dem Eingriff gleich mehrfach belohnt: mit einem Eis und einem Löffel Honig sowie einer individuell gestalteten Tapferkeitsurkunde.