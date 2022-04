Kita-Kinder schmücken Bad Lippspringes Innenstadt

Bad Lippspringe

Bunt wie der Regenbogen, mit frühlingshaften Motiven oder mit funkelnden Glitzersteinen verziert: Sechs Kindertagesstätten in Bad Lippspringe haben in den vergangenen Tagen etwa 150 Ostereier aus Styropor gestaltet. Seit Mittwoch Vormittag schmücken die kleinen Kunstwerke die Blumenkörbe in der Fußgängerzone.