Klumpsack-Kompanie verabschiedet Reinhold Romswinkel als Kassierer aus Vorstand

Es war der emotionalste Moment im Verlauf der Jahreshauptversammlung: Nach fast 15 Jahren als erster Kassierer verließ Reinhold Romswinkel am 11. Juni den Vorstand der Klumpsack-Kompanie und wurde von Hauptmann Frank Täubert zum Ehrenleutnant ernannt. Unter donnerndem Applaus erhoben sich die Schützen von ihren Plätzen und zollten dem 66-Jährigen so ihre Anerkennung.

Zuvor hatte Hauptmann Täubert in einer sehr humorvollen Rede noch einmal die Laufbahn des Apothekers im Kreis der Schützenfamilie skizziert. Zu seinem Nachfolger wurde Lars Heger gewählt, der zuletzt als Hauptfeldwebel der Kompanie diente.

Vor dem Abschied musste Leutnant Romswinkel aber noch einmal zur Tat schreiten und zum letzten Mal seinen Kassenbericht präsentieren. Achim Witte als Sprecher der Kassenprüfer konnte erneut über eine tadellose Buchführung berichten. Im Anschluss wurde der Vorstand von der Versammlung erwartungsgemäß entlastet.

Im Vorstand der Klump­säcker gab es aber noch weitere Veränderungen. Zu Hegers Nachfolger als Spieß wurde Fähnrich Kai Klüter gewählt. Oberleutnant Marius Peters sowie Leutnant Nicolai Lücke wurden von den anwesenden Schützen in ihren Ämtern bestätigt. Auf eigenen Wunsch gab Oliver Bauer das Amt des ersten Schriftführers ab, sein Nachfolger wurde Bastian Mersch. Bauer bleibt der Kompanie aber als Leutnant z.b.V. erhalten. Wiedergewählt wurden außerdem Achim Witte und Mark Mackenbach als Fähnriche. Neu in den erweiterten Vorstand rückten Nico Grosse und Michael Lücke als Unteroffiziere.

Marius Peters in der Schützenklasse nicht zu schlagen

Am Abend wurden auch die Ergebnisse des Kompanieschießens von 2020 und 2022 veröffentlicht. Vor zwei Jahren wurde Marius Peters in der Schützenklasse mit 141 Ringen Erster. Burkhard Wiebusch belegte in der Altersklasse mit 140 Ringen Rang eins. In der Seniorenklasse konnte sich Reinhard Milewski mit 133 Ringen durchsetzen. In der Schießgruppe „Champions League“ siegte Karl-Heinz Schlüter mit 148 Ringen.

Peters war in der Schützenklasse auch 2022 nicht zu schlagen und setzte sich diesmal mit 140 Ringen an die Spitze. Bernhard Tabeling wurde mit 135 Ringen Sieger der Altersklasse. Franz-Josef Eckel, Ehrenoberst des Schützenbundes Heimatliebe aus Elsen-Bahnhof, belegte mit 120 Ringen den ersten Platz in der Seniorenklasse.

In der Schießgruppe „Champions League“ konnte sich mit 145 Ringen Schießmeister Florian Schmon durchsetzen. Das Mannschaftsschießen 2019 gewann die Gruppe um Ulrich Brüll, Josef Brockmeier, Karl-Heinz Schlüter und Frank Täubert.