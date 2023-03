Vorsitzender Michael Kamp erhält die goldene Jubiläumsnadel

Die Mitglieder des Kolping-Musikvereins Bad Lippspringe haben sich zu einer Versammlung in den Räumen der Firma RTB getroffen. Dabei wurde insbesondere die gut funktionierende Jugendarbeit hervorgehoben.

Kolping-Musikverein Bad Lippspringe ehrt Mitglieder – Tag der offenen Tür am 23. April

Aktuell sind 47 Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung, sie werden von neun Ausbilderinnen und Ausbildern betreut. Neue Mitglieder nimmt der Kolping-Musikzug gerne auf. So wird am Sonntag, 23. April, erneut ein Tag der offenen Tür stattfinden, wo sich junge Interessierte nebst Eltern melden können.

Bei der Versammlung wurden auch Wahlen zu den Stellvertreterämtern durchgeführt. Sowohl Monika Peters als zweite Vorsitzende als auch alle anderen zweiten Amtsinhaber wurden in ihren Funktionen wiedergewählt.

Danach folgte die Ehrung für langjährige Mitglieder. Kerstin Wobbe und Christian Böhner wurden für zehn Jahre Vereinstreue geehrt. Petra Fleitmann erhielt ihre Jubiläumsnadel in Silber für 25 Mitgliedsjahre. Eine besondere Ehrung erhielt der erste Vorsitzende, Michael Kamp, der schon seit 40 Jahren Mitglied im Kolping-Musikverein ist. Karl-August Bee überreichte ihm die Jubiläumsnadel in Gold. Zum Schluss bedankte sich Michael Kamp bei allen Aktiven für ihr ganzjähriges Engagement.

Bekannt gegeben wurde, dass in diesem Jahr das traditionelle Benefizkonzert des Kolping-Musikvereins Bad Lippspringe zugunsten krebs- und schwerstkranker Kinder am Samstag, 11. November, bereits zum 38. Mal stattfinden wird. Den Termin werden sich zahlreiche Musikfreunde bereit jetzt vormerken.