Kostenfreie Kürbisausgabe in der Gartenschau Bad Lippspringe

Zum Abschluss des Kürbisfestivals in der Gartenschau Bad Lippspringe dürfen alle Besucher am Montag, 31. Oktober, so viele Kürbisse aus der Ausstellung mit nach Hause nehmen, wie sie möchten. Für Jahreskarten-Inhaber und Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.

Die kostenfreie Kürbis-Ausgabe findet von 9 bis 15 Uhr an mehreren festen Ausgabestellen in der Gartenschau statt. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich dort so viele Kürbisse auszusuchen und mit nach Hause zu nehmen, wie sie möchten – und zwar so lange der Vorrat reicht.

Um Schäden an den Unterkonstruktionen der Kürbisskulpturen zu vermeiden, ist das selbstständige Entfernen der Kürbisse untersagt. Die Gartenschau Bad Lippspringe bittet alle Kürbisfans um Beachtung und Verständnis.

Nähere Informationen gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.