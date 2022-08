Krautbundbinden in Bad Lippspringe lebt auf

Die Krautbundweihe zu Mariä Himmelfahrt ist eine alte Tradition in Westfalen. Sie ist jedoch in vielen Dörfern und Städten verloren gegangen oder schon lange nicht mehr durchgeführt worden. Auch in Bad Lippspringe hat es in der Pfarrkirche Sankt Martin letztmalig vor rund 20 Jahren eine Krautbundweihe gegeben. In diesem Jahr soll nun diese alte Tradition wieder aufleben.

Richten das Vereinsheim „Lindenhütte“ für das Krautbundbinden und einen gemütlichen Grillabend her: die Mitglieder der Katholischen Landjugend Jannik Sanftenberg, Antonia Rudolphi, Anneke Sanftenberg, Nico Bee und Robin Bee (von links) Auf dem Tisch liegen mit Rainfarn, Wasserdost, Wilde Möhre, Kamille und Johanniskraut (von links) Pflanzen aus dem Westfälischen Krautbund.

Die Kolpingsfamilie Bad Lippspringe und die Katholische Landjugend (KLJB) haben sich zusammengetan und veranstalten am kommenden 14. August, Sonntag vor Mariä Himmelfahrt, eine gemeinsame Kräutersuche mit anschließendem Krautbundbinden und gemütlichem Ausklang bei Grillwurst und Getränken an der Lindenhütte der KLJB.

„Ackerrandstreifenprogramme und Blühstreifen in unserer Feldflur haben dazu geführt, dass die Vielfalt an Kräutern in den letzten Jahren wieder zugenommen hat“, erklärt der Botaniker Herbert Gruber, der selbst Mitglied im Vorstand der Kolpingsfamilie ist.

Unter seiner Leitung startet am Sonntag um 14 Uhr an der Lindenkapelle (kleiner Lindenweg 5) eine gemeinsame Kräutersuche in die Feldflur.

„Auf einem Bollerwagen werden wir Wassereimer für die Pflanzen und kühle Getränke für die Sammler mitführen. Die Strecke hat keine Steigungen und ist auch für Familien mit Kindern gut zu bewältigen,“ sagt der Pflanzenkenner, der den Interessierten die Bedeutung von Rainfarn, Wasserdost, Wilde Möhre, Kamille oder Johanniskraut im Krautbund erklären wird.

Ab 15.30 Uhr werden die Kräuter an der Lindenhütte gebunden. Die Krautbundweihe findet dann im Rahmen eines Hochamtes zu Mariä Himmelfahrt mit Pfarrer Georg Kersting am Montag, 15. August, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Martin statt.

Anmeldungen zur Krautbundsuche und zum Grillabend werden erbeten unter Tel. 05252/936377 bei Herbert Gruber. Auch Nichtmitglieder der Landjugend oder der Kolpingsfamilie seien willkommen, teilt die Kolpingsfamilie mit.