Kreativitätstherapeutin unterstützt wieder MZG-Kinderland

Im Rahmen ihrer Tätigkeit fertigte Dorothe Neumann Schmuck, Dekorationsartikel, Accessoires und Andenken an. Diese Dinge verkaufte die Therapeutin, die in den Reha-Kliniken in Bad Lippspringe tätig ist, an Patientinnen und Patienten der Klinik Martinusquelle sowie der Cecilien-Klinik.

Zum zweiten Mal stellte sie den Erlös dem MZG-Kinderland zur Verfügung. Von der Spende in Höhe von 500 Euro wurde Spielzeug für die Kinder gekauft. Jede der vier Gruppen im MZG-Kinderland wünschte sich dabei unterschiedliche Dinge, die für die tägliche Arbeit sehr wertvoll sind.

Weitere Infos zum MZG-Kinderland gibt es hier.