Krippenausstellung findet wieder in Bad Lippspringe statt

Bad Lippspringe

Die Bad Lippspringer Krippenausstellung findet auch in diesem Jahr in der Fußgängerzone statt. Von Samstag, 26. November, bis Mittwoch, 4. Januar, werden die festlichen Bastelarbeiten in den Schaufenstern der Geschäfte und Lokale gezeigt. Wer sich an der Ausstellung beteiligen möchte, kann sich ab sofort beim Stadtmarketing anmelden.