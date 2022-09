Kürbis-Regatta in Bad Lippspringe begeistert Besucher

Bad Lippspringe

Für Freunde außergewöhnlicher Sportarten bot sich am Sonntag auf dem Gelände der Gartenschau in Bad Lippspringe ein wahrhaft vergnügliches Bild: Bei der ersten Kürbis-Regatta stiegen insgesamt 16 Teams in die orangenen und weißen Riesen, um darin – mit Rudern bewaffnet – die beste Zeit auf den Mersmannteichen zu erreichen.

Von Phil Hänsgen