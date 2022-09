Kürbisgiganten auf der Gartenschau Bad Lippspringe ausgezeichnet

Zum dritten Mal nach 2020 und 2021 wurde auf der Gartenschau in Bad Lippspringe der schwerste Kürbis gesucht. Trotz strömendem Regen ließen sich die Züchter nicht ihre Laune verderben und kamen sogar aus Belgien und Norddeutschland angereist, um sich mit den anderen Gärtnern zu messen.

Riesige Kürbisse kommen in Bad Lippspringe auf die Waage.

Moderiert wurde die Veranstaltung zum zweiten Mal vom Bonner Udo Karkos, der gut bewandert in der Szene ist und auch selbst schon beim ersten Mal in Bad Lippspringe teilgenommen hat: „Ich züchte seit 2013 auf hohem Niveau Kürbisse und bin auch im Organisationskomitee der European Giant Vegetable Growers Association vertreten“, so Karkos.