Bali-Bahn erhält einen neuen Namen

Sie hat schon ihre ersten Runden durch Höxter gedreht. Jetzt geht die Namensfindung für die Bimmelbahn der Landesgartenschau in die finale Phase. Die elektrische Bahn haben die Höxteraner von der Stadt Bad Lippspringe übernommen, wo sie 2017 erfolgreich als Bali-Bahn Gäste befördert hat.

Im Oktober wurde die Bimmelbahn übergeben, nun geht die Suche nach einem neuen Namen in die heiße Phase. Links Bürgermeister Ulrich Lange, rechts Bürgermeister Daniel Hartmann.

Ab sofort ist das Voting auf der Internet-Seite der Landesgartenschau Höxter freigeschaltet. Bis zum 8. Januar kann die Bürgerschaft entscheiden, wie die neue, bunte Bahn der Landesgartenschau heißen soll. Nötig ist nur ein Klick auf der Homepage (www.landesgartenschau-hoexter.de/bimmelbahn-voting).

Wer die Bahn in den vergangenen Wochen bereits in Augenschein genommen oder schon eine Probefahrt gemacht hat, konnte Vorschläge machen. Insgesamt 35 Namen wurden auf diese Weise zusammengetragen. Sechs davon haben es in die engere Auswahl geschafft: Soll die Bimmelbahn nun Holli Express, Hollinchen, Rasender Weserwurm, Huxori Bahn, Flotte Flora oder Blütenbahn heißen?

Der Name mit den meisten Stimmen bei der Online-Abstimmung kommt am Ende zum Zuge. Wer beim Voting mitmacht, kann etwas gewinnen: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zwei Tageskarten für die Gartenschau und eine Fahrt mit der Bimmelbahn verlost.

Die Landesgartenschau Höxter hatte das Bähnchen aus Bad Lippspringe übernommen. Die Bimmelbahn soll im nächsten Jahr zur Landesgartenschau zwischen Höxter und Corvey verkehren, also die Besuchenden von einem Parkteil zum anderen fahren.