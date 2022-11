Letzter Zeitzeuge der NS-Opferfamilie Kusserow gestorben

Paul Gerhard Kusserow wurde am 25. Juni 1931 als jüngstes Kind der Eheleute Franz und Hilda Kusserow geboren. Er wuchs zusammen mit seinen zehn Geschwistern in einem behüteten Elternhaus auf, in dem auch viel musiziert wurde. Eine schöne Kindheit war ihm nicht beschieden. Kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurde das Elternhaus an der Detmolder Straße erstmals von der Gestapo durchsucht. Die glaubte, hier verbotene Literatur der Zeugen Jehovas finden zu können. Auch in den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Hausdurchsuchungen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar