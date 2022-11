Lichterglanz entlang der großen Promenade der Gartenschau Bad Lippspringe

„Um unseren Besucherinnen und Besuchern trotz der Energiekrise eine schöne Advents- und Weihnachtszeit zu bereiten, verwenden wir ausschließlich energiesparende LED-Technik. Darüber hinaus sorgen Zeitschaltuhren dafür, dass sich die Leuchtobjekte, Fluter und Lampen um 22 Uhr automatisch abschalten. So können wir unsere Bemühungen zum Energiesparen und den Wunsch nach einer stimmungsvollen Advents- und Weihnachtszeit gut miteinander vereinbaren“, betont Geschäftsführerin Rehana Rühmann.

Neben einem meterhohen Weihnachtsbaum an der Niewels-Fontäne dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf viele Leuchtobjekte wie Sterne, Geschenke, Hirsche, Kerzen, einen Schneemann oder einen Elch freuen. Darüber hinaus werden die Bäume und Büsche entlang der großen Promenade mit warmweiß leuchtenden Lichterketten und Flutern in verschiedenen Farben in Szene gesetzt.

Märchenhafte Figuren sind entlang der großen Promenade zu sehen. Foto: Stadt Bad Lippspringe

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Gartenschau findet täglich vom 27. November bis 26. Dezember zwischen 16 und 22 Uhr statt. Der Einlass ist jeweils bis 17 Uhr möglich. Da sich die Gartenschau aktuell in der Nebensaison befindet, kostet eine Tageskarte für Erwachsene lediglich 4 Euro. Für Jahreskarten-Inhaber und Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt kostenfrei.

Neukunden, die jetzt eine Gartenschau-Jahreskarte für 2023 kaufen, können diese erstmals ab sofort nutzen und die Weihnachtsbeleuchtung 2022 gratis genießen. Nähere Informationen zum Neukunden-Bonus und allen weiteren Konditionen zum Jahreskarten-Vorverkauf gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.