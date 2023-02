Bad Lippspringe: Lindenstraße soll für 1,25 Millionen Euro saniert werden

Auf dem Monopoly-Spielfeld wäre sie vergleichbar mit der prominenten Schlossallee. Die Lindenstraße in Bad Lippspringe, nur unweit von Kurwald und Gartenschaugelände entfernt, gehört zu den ersten Adressen im Ort.

Die Lindenstraße in Bad Lippspringe ist in keinem guten Zustand. Die Wurzeln der Bäume drücken an vielen Stellen den Asphalt hoch oder verschieben die Straßenrinne.

Der Bodenrichtwert für Grundstücke liegt hier aktuell bei 460 Euro. Unübersehbar ist die Lindenstraße aber auch in die Jahre gekommen. Kleine Reparaturen am Asphalt häuften sich in der Vergangenheit. Jetzt ist eine 1,25 Millionen Euro teure Sanierungsmaßnahme geplant.

Christian Ahlers, der zuständige städtische Bauingenieur, kennt die Mängelliste. Und die ist lang: „Immer häufiger haben sich in den vergangenen Jahren Netzrisse im Asphalt gebildet, die im ungünstigsten Fall aufplatzen und zu Schlaglöchern führen können.“ Auch die Wurzelschäden entlang der Lindenstraße hätten deutlich zugenommen.

Der von Ahlers beschriebene „Wurzeldruck“ macht sich ebenso an den Entwässerungsanlagen und den Einfassungen bemerkbar. Die Folge: Das ursprüngliche Gefälle der Straßenrinne verändert sich. Politik, Stadtverwaltung und auch die Anwohner sprechen sich deshalb unisono dafür aus, die asphaltierte Straße und auch den Gehweg umfassend zu erneuern.

Die Lindenstraße bringt es auf eine Länge von insgesamt circa 400 Metern und ist Ahlers zufolge „eine eingetragene Allee mit insgesamt 43 Baumstandorten“. In einer Anlieger-Versammlung im vergangenen Dezember hat die Bauverwaltung fünf Planungsvarianten für die Komplett-Sanierung vorgestellt. Federführend hierbei: das Ingenieurbüro Röver aus Gütersloh.

Nach intensiver Aussprache gaben die Anlieger mehrheitlich der Variante zwei den Vorzug, die inzwischen auch vom Bauausschuss favorisiert wird. Demzufolge soll der bisher zweieinhalb Meter breite Gehweg komplett erneuert werden, ebenso die bisher siebeneinhalb Meter breite Fahrbahn. Ein neuer, drei Meter breiter Grünstreifen dient nicht nur als bunte Trennlinie zwischen beiden Bereichen, sondern ist auch „ausgesprochen umweltfreundlich“, wie Ahlers im Gespräch deutlich macht: „Die großzügiger angelegte Grünfläche hat den Vorteil, dass Regenwasser ungehindert im Boden versickern kann.“

Und wie geht es weiter? Das Ingenieurbüro Röver wird in einem ersten Schritt die Planung weiter konkretisieren und dann in einer zweiten Anlieger-Versammlung vorstellen. Die abschließende Entscheidung liegt beim Bad Lippspringer Stadtrat. Im nächsten Schritt erstellt das Gütersloher Planungsbüro das notwendige Leistungsverzeichnis und leitet danach die Ausschreibung ein. Der Baustart soll nach jetzigem Planungsstand in der zweite Hälfte diesen Jahres erfolgen.

Das Bauprojekt ist mit 1,25 Millionen Euro veranschlagt. In den Kosten enthalten sind die Sanierung der asphaltierten Straßenoberfläche sowie Aufwendungen für die Planung.