Linke-Fraktion und Stadtverwaltung Bad Lippspringe beschenken junge Ukrainer

Die Fraktion „Die Linke“ hat gemeinsam mit der Stadtverwaltung Bad Lippspringe Spielzeuge an geflüchtete Kinder übergeben. Alle geflüchteten Familien mit Kindern erhielten von der Verwaltung eine Einladung zur Geschenkübergabe und diese nahmen mehr als 30 Kinder mit ihren Eltern an.

m Ratssaal in Bad Lippspringe wurden Geschenke verteilt. Die Kinder durften sich das Spielzeug aussuchen, was sie wollten. Zweite von rechts: Katharina Lücke.

Katharina Lücke, Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat und Initiatorin dieser Idee, sagte dazu: „Da ich selbst Mutter einer Tochter bin, war es mir wichtig, den geflüchteten Kindern eine Freude zu bereiten, denn gerade Kinder bedürfen unseres besonderen Schutzes und unserer Aufmerksamkeit. Nach all dem Horror des Krieges und einer eiligen Flucht mit dem einzigen Ziel in Sicherheit zu kommen, brauchen Kinder neben einer professionellen Traumata-Bewältigung auch das Gefühl, wieder Kind sein zu können, um Freude und Glück zu genießen.“

Ratsherr Mehmet Ali Yesil von den Linken ergänzt: „Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch ein Recht an Teilhabe hat. Es gibt Momente, in denen wir als Gesellschaft helfen müssen. Kinder können die Sorgen und Ängste beim Spielen oft zumindest für einen Moment ausblenden. Es hat uns sehr gefreut, die Kinder so glücklich zu sehen.“

Die Mitarbeiter des Bürgerservices haben den Ratssaal gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter David Tyler für den Tag der Übergabe vorbereitet: „Selbstverständlich haben wir bei dieser Aktion gerne unterstützt. Die Augen der Kinder, als sie die gestapelten Spielsachen gesehen und erfahren haben, dass sie sich aussuchen konnten, was sie wollten, haben einfach nur Freude ausgedrückt“, sagte Tyler und fügte an: „Ein kleiner Junge hatte vier Tage vorher Geburtstag und konnte diesen so gebührend nachfeiern. Aber nicht nur die Kinder haben sich über diese Aktion gefreut, auch die Eltern waren total begeistert von der Fülle der Spielsachen.“

Auch Bürgermeister Ulrich Lange war ganz angetan von der Überraschungsaktion für die Kinder: „Mit der Geschenkaktion hatten wir die Möglichkeit, den Kindern wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Gleichzeitig konnten wir den Familien zumindest ein kleines Stück Normalität und Unbeschwertheit zurückgeben, was in ihrer schwierigen Lage mit Blick auf eine ungewisse Zukunft so wichtig ist. Deshalb haben wir die Idee der Fraktion ‚Die Linke‘ sehr gerne unterstützt.“

„In Zukunft möchten wir ähnliche Aktionen gerne mit der Verwaltung auf die Beine stellen. Neben dem politischen Alltagsgeschäft in Form von Anträgen und Beschlüssen sind solche Aktionen der beste und schönste Aufgabenbereich für uns“, sind sich Lücke und Yesil einig.