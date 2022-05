Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali in Bad Lippspringe

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ist zu Gast in Bad Lippspringe gewesen, um über die aktuelle Flüchtlingssituation vor Ort zu sprechen. Kreissprecher und Landtagskandidat Mehmet Ali Yesil begrüßte sie gemeinsam mit der Fraktionsvorsitzenden Katharina Lücke in den Räumen der Zukunftswerkstatt.

David Tyler, Tanja Berghahn-Macken vom Stab für außergewöhnliche Ereignisse und Bürgermeister Ulrich Lange (CDU) berichteten über den aktuellen Stand und was zukünftig geplant ist. Bei dieser Gelegenheit hat sich Amira Mohamed Ali auch ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und fand nur lobende Worte: „In Bad Lippspringe besuchte ich zusammen mit dem Bürgermeister Ulrich Lange eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete. Sie werden hier bestmöglich versorgt. Der Bund und das Land NRW dürfen die Kommunen mit dieser Aufgabe aber nicht länger alleine lassen.“

Mehmet Ali Yesil ergänzt: „Nach unserer Präsentübergabe der Spielzeuge an die Verwaltung war es uns wichtig zu sehen, wie die Geflüchteten in der Notunterkunft untergebracht sind und wie die Versorgung in allen notwendigen Bereichen aussieht. Die Verwaltung und das Team des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse haben in kürzester Zeit alles organisiert, damit es den Müttern und Kindern hier so gut wie unter den gegebenen Umständen gehen kann.“ Damit dieser Besuch nicht nur eine Art Stippvisite war, hat die Fraktionsvorsitzende Katharina Lücke einen großen Präsentkorb mit frischem Obst und ein paar Naschereien für die Kinder mitgebracht.