Männerchor Harmonie Bad Lippspringe ehrt Matthias Fresen und Werner Fleitmann für Vereinstreue

Brinkmann dankte in einer Ansprache für die große Unterstützung. Für die Zukunft hofft er wieder auf normale Proben und viele Auftritte vor Publikum, wie es in der Zeit vor Corona der Fall gewesen sei. Das Sommerkonzert Ende August wertete er als guten wie gelungenen Anfang.

In den vergangenen zwölf Monaten hat es eine Reihe von Veränderungen im Badestädter Männerchor gegeben. Schriftführer Heinz Hildmann erinnerte in diesem Zusammenhang an die Einführung des neuen Chorleiters Markus Maurer. Sein Einstieg sei alles andere als einfach gewesen. Die Corona-Pandemie durchkreuzte besonders in der ersten Zeit die wöchentlichen Proben. Und auch öffentliche Auftritte blieben lange Zeit nur ein Wunschtraum.

Aber Not macht bekanntlich erfinderisch. Die sogenannten „Fensterkonzerte“ an den Seniorenheimen St. Josef und Am Jordanpark zum Beispiel erfreuten sich durchweg positiver Reaktionen sowohl bei den Sängern als auch bei den Senioren.

Nach der Wiederwahl Brinkmanns äußerte sich als Erster sein Stellvertreter Andreas Wagner: „In den zwei nicht einfachen Jahren seit deinem Amtsantritt hast du gezeigt, wie sehr dir die Harmonie am Herzen liegt und dass dir der Zusammenhalt der Chorgemeinschaft auch in so schwierigen Zeiten besonders wichtig ist.“ Wagner nannte als Beispiel die sogenannten „Corona-Briefe“, mit denen der Vorstand um Malte Brinkmann die Mitglieder immer wieder auf den neuesten Stand der Dinge gebracht hatte. Und zwar wöchentlich.

Der alte und neue Vorsitzende bedankte sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. Ausdrücklich lobte er den neuen Chorleiter Markus Maurer, der mit viel Elan und Einsatzbereitschaft interessante neue Impulse in der Probenarbeit gesetzt habe. Das Repertoire des Chores sei unter seinem Dirigat noch abwechslungsreicher und vielfältiger geworden. Dank sagte Brinkmann auch dem stellvertretenden Chorleiter Wilfried Stöber, der „stets zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird“.

Neben dem Vorsitzenden stand auch der erste Kassierer zur Wahl. Philipp Töpfer, der dieses Amt fast acht Jahre bekleidet hatte, verzichtete aus beruflichen Gründen auf eine erneute Kandidatur. Vor seiner Zeit als Kassierer war Töpfer auch ein Jahr lang stellvertretender Vorsitzender gewesen. Zum Abschied gab es eine goldene Schatztruhe mit einem Einkaufsgutschein. Zum Nachfolger wurde Johannes Tack gewählt.

Keine Veränderungen brachte die Wahl zum ersten Schriftführer. Mit einem ebenfalls starken Vertrauensbeweis wurde Heinz Hildmann in seinem Amt bestätigt.

Zum Abschluss der Veranstaltung zeichnete der Vorstand zwei aktive Sänger mit einer Ehrennadel und einer Urkunde aus: Matthias Fresen gehört dem Chor seit immerhin 25 Jahren an. Und Werner Fleitmann hält der „Harmonie“ bereits seit 40 Jahren die Treue.