Maria-Luise Koch wird 100 Jahre alt

Bad Lippspringe/Paderborn

In der Welt der Zahlen fühlte sich Maria-Luise Koch schon immer zuhause. Sie hat die Lohnabrechnungen im Malerfachgeschäft Gebr. Koch geführt, Rechnungen geschrieben und Angebote in Schriftform gebracht. Nun genießt die gebürtige Paderbornerin ihren wohlverdienten Lebensabend in der Wohnanlage des Seniorenheims Jordanquelle in Bad Lippspringe. Am heutigen Montag kann Maria-Luise Koch ihren 100. Geburtstag feiern.

Von Klaus Karenfeld