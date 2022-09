Markus Maria Profitlich: „Wenn der Applaus ertönt, wird bei mir ganz viel Dopamin ausgeschüttet“

Komiker im Interview – Auftritt am 1. Oktober in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Mit seinem Programm „Das beste aus 35 Jahren. Die Jubiläums-Tour“ ist Komiker Markus Maria Profitlich derzeit in Deutschland unterwegs. Am kommenden Samstag, 1. Oktober, macht er Station in Bad Lippspringe, wo er von 20 Uhr an im Kongresshaus auf der Bühne steht. Katharina Freise sprach mit dem 62-Jährigen über die Anfänge seiner Comedy-Laufbahn, das Gefühlsleben vor und nach dem Auftritt und über seine Familie.