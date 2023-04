Heimatverein lädt zu Feierlichkeit zum „Tag des Baumes“ in Bad Lippspringe ein  

Der Heimatverein Bad Lippspringe begeht den internationalen „Tag des Baumes“ mit der Pflanzung von drei Maulbeerbäumen hinter der Liborius-Trinkhalle, Lange Straße 20. Die Aktion beginnt am Samstag, 29. April, um 14.30 Uhr.

Neue Maulbeerbäume am Standort früherer Plantage

Die Liborius-Trinkhalle in Bad Lippspringe. Hinter dem Gebäude pflanzt der Heimatverein am Samstag, 29. April, drei Maulbeerbäume.

Baumart und Standort sind vom Heimatverein bewusst ausgewählt worden, denn in den Jahren des Zweiten Weltkrieges gab es dort eine Maulbeerbaum-Plantage. Deren Blätter mussten regelmäßig von Schulkindern für die Seidenraupenzucht geerntet werden. Die Seidenraupen, die ausschließlich von den Blättern des Weißen Maulbeerbaumes leben, wurden in den Klassenräumen in Käfigen gehalten.

Nach der Verpuppung im Herbst wurden die Kokons zu einer Spinnerei ins Ruhrgebiet eingeschickt und dort zu Naturseide verarbeitet. Kunstseide war damals noch nicht verfügbar. Das leichte Gewebe diente zur Herstellung von Fallschirmen für die Luftlandetruppen der Wehrmacht sowie für die Notfallschirme von Piloten.

Maulbeerbäume sind dekorativ und klimaresistent

„Es ist ein denkwürdiges Kapitel in unserer Geschichte, das wir nicht vergessen wollen“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Herbert Gruber. Zur Baumpflanzung werden mehrere Zeitzeugen erwartet, die als Schüler an den damaligen Zuchtversuchen beteiligt waren.

Positiver Nebeneffekt der denkwürdigen Feierlichkeit: Maulbeerbäume sind dekorativ, ihre süßen Früchte sind bei Vögeln höchst begehrt und können auch von Menschen gegessen werden. Sie gelten zudem als klimaresistent. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, bei der Pflanzung dabei zu sein.