„Wir sind vor allem in den Handlungsfeldern Bildung, Mobilität und Nachhaltigkeit mit hohem Tempo unterwegs. Gleichzeitig setzen wir wichtige Infrastruktur-Projekte wie das Thermal-Freibad oder das Feuerwehr-Gerätehaus um“, erläuterte Bürgermeister Ulrich Lange in der Ratssitzung am Montagabend.

Bevölkerungswachstum

Das zu erwartende Bevölkerungswachstum werde Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche haben – von den Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen über die Mobilität und Infrastruktur bis hin zum Klimaschutz und der Versorgung. Fachbereichsleiterin Tanja Berghahn-Macken legte einen Bericht zur Schulentwicklungsplanung vor. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen benötigen alle Schulen zusätzliche Räumlichkeiten. An den Grundschulen fehle in den nächsten Jahren Platz für zwei komplette Züge. Neben Klassen- und Nebenräumen brauche es auch zusätzliche Ganztagsflächen. Dazu komme der Ausbau der Gesamtschule von vier auf sechs Züge. Der Zuwachs betreffe auch die Oberstufe, für die ebenfalls Erweiterungsbauten anstehen.

Auguste-Viktoria-Klinik

Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema der Stadt sei die Auguste-Viktoria-Klinik. Die AVK Immobilien GmbH plane im Zuge der ersten beiden Bauabschnitte im süd-westlichen Bereich des Gebäudes unter anderen die Unterbringung eines sechsgruppigen Kindergartens. Weitere Nutzungen durch eine gemeinnützige GmbH befänden sich aktuell in der Prüfung. Die Unterbringung in dem historischen Gebäude setze ein aufwendiges Planungsverfahren voraus; bis zur Inbetriebnahme sind Interimslösungen für die Bauzeit vorgesehen.

Thermal-Freibad

Der lang ersehnte Neubau des Thermal-Freibades habe vor kurzem eine wichtige Hürde genommen. Nach der mündlichen Förderzusage vom 19. August 2022 warte die Stadtverwaltung aktuell auf die schriftliche Bewilligung inklusive Förderbedingungen. Sobald diese vorliegt, könnten die Planungsleistungen in Abstimmung mit der Bezirksregierung ausgeschrieben sowie die Bauzeitenplanung aktualisiert werden. Die Förderzusage umfasse die gesamte beantragte Fördersumme in Höhe von 5,4 Millionen Euro. Aktuell prüfe die Stadt die Weiterführung des Betriebs des alten Thermal-Freibads in der Saison 2023.

Feuerwehrgerätehaus

Gemeinsam mit der Feuerwehr habe die Stadtverwaltungen die Planungen für das neue Gerätehaus konkretisiert und den Bauantrag vorbereitet. Parallel zur Ausführungsplanung im Hochbau laufe die vorgeschriebene Ausschreibung weiterer Leistungen von Fachplanern.

Rathaus

Im Rathaus stünden ebenfalls wichtige Veränderungen an. Den wenig einladenden Haupteingang will die Stadt sanieren und im Sinne des Dienstleistungsgedankens offener und transparenter gestalten. Darüber hinaus hätten sich die Raumbedarfe in den vergangenen Jahren verändert, was auch in puncto Barrierefreiheit und Digitalisierung gelte. Im nächsten Schritt könnten die Mitarbeitenden ihre Ideen einbringen, bevor die Konkretisierung verschiedener Umbauvarianten zunächst für das Erdgeschoss erfolge. „Unsere Ziele beim Rathaus-Umbau sind klar. Wir wollen die Verwaltung noch stärker als bürgernahen Dienstleister präsentieren, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen sowie die Bereiche Digitalisierung und Klimaeffizienz qualifiziert umsetzen“, betonte Lange.

Mobilitätshafen

Darüber hinaus soll im Gewerbegebiet Am Vorderflöß in nächster Zeit ein Mobilitätshafen entstehen, der den innerstädtischen Verkehr auch mit Blick auf die Kliniken des Medizinischen Zentrums für Gesundheit, die sehr erfolgreiche Gartenschau und ein mögliches City-Outlet entlasten soll.

In diesem Zusammenhang plane die Stadt eine Mobilitätssimulation, die auf die Entwicklung eines digitalen Tools abzielt. Damit könne die Stadt verkehrstechnische Mobilitätsplanungen vornehmen, die alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsströme berücksichtigen.

Das Projekt sei verankert in der Initiative „Neue Mobilität Paderborn“, in der sich mehr als 70 Netzwerkpartner unter Federführung der Universität Paderborn zusammengefunden haben.

Klimaschutzkonzept

Unmittelbar bevor stünde der Abschluss des Klimaschutzkonzeptes 2.0. Die einzelnen Maßnahmen kämen im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Sprache und würden durch den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz begleitet. Ein Klimabeirat werde zum 30. August besetzt und nehme dann seine beratende Tätigkeit auf. Aktuell stünden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Energiekrise ganz oben auf der Tagesordnung. Nachdem viele Förderanträge in Bezug auf Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen abgelehnt wurden, setze die Stadt nun voll auf Eigeninitiative.

City-Outlet

Zur Entwicklung eines möglichen City-Outlets in Bad Lippspringe hat sich eine private Initiative unter Führung von Initiatorin Sylvia Schubert gegründet. Aktuell würden intensive Gespräche mit den Immobilienbesitzern laufen, die von der Immobilienexpertin Karina Poel geführt werden. Darüber hinaus hätten mehrere Investoren ihre Bereitschaft erklärt, das Projekt mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Die Stadt werde die weiteren Planungen begleiten und unterstützen, damit eine Aufwertung der Innenstadt erfolgen kann.

„Wir haben ein großes Projektvolumen vor uns. Alle Maßnahmen zahlen auf das Ziel ein, Bad Lippspringe als Zukunftsstadt zu entwickeln. Mit den Projekten ergänzen wir unser bereits vorhandenes Profil in den Bereichen Gesundheit und Natur optimal“, erläuterte Lange in der Ratssitzung abschließend.