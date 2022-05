Mitglieder des Fördervereins Gartenschau Bad Lippspringe legen neuen Mustergarten

Der Förderverein der Gartenschau Bad Lippspringe hat sich für das Jahr 2022 erneut viel vorgenommen. Neben einem neuen Mustergarten, der aktuell an der großen Promenade entsteht, plant der Vorstand den Bau weiterer Spielmöglichkeiten für Kinder.

Freuen sich auf ein ereignisreiches Jahr: Die Fördervereins-Mitglieder Bernhard Tigges und Burkhard Loose, Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann, der stellvertretende Fördervereins-Vorsitzende Thomas Thiele, die Garten- und Landschaftsbauer Sebastian Tofall und Detlef Salge Liebau, Schatzmeister Florian Schrick und der erste Vorsitzende des Fördervereins, Fritz Möller, (von links) haben gemeinsam den Grundstein für den neuen Mustergarten in der Gartenschau Bad Lippspringe gelegt. Darüber hinaus plant der Gartenschau-Förderverein in diesem Jahr den Bau weiterer Spielmöglichkeiten und feiert sein zehnjähriges Bestehen.

Aufmerksame Gartenschau-Besucher werden schon beobachtet haben, dass sich an der großen Promenade etwas tut. Mit Unterstützung der Garten- und Landschaftsbauer Detlef Salge Liebau und Sebastian Tofall aus Bad Lippspringe legt der Förderverein einen neuen Mustergarten an. In den kommenden Wochen entsteht dort ein idyllischer Küchen- und Naschgarten mit blühenden Obst-, Gemüse-, Kräuter- und Zierpflanzen.

Die nächsten Arbeitseinsätze sind vom Förderverein für Freitag, 27. Mai, und für Freitag, 3. Juni, geplant. Für beide Termine sucht der Förderverein noch fleißige Helfer. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte per E-Mail an fritz.moeller@foerderverein-lgs.de.

Darüber hinaus plant der Gartenschau-Förderverein weitere Aktionen, wie der erste Vorsitzende Fritz Möller verrät: „Die erste Attraktion, auf die sich alle Gartenschau-Besucher freuen dürfen, ist ein Weinstand am 17. und 18. Juni während der Sandwelten.“ Die Sandwelten beginnen am Freitag, 10. Juni, in Bad Lippspringe und werden bis Sonntag, 24. Juli, andauern.

Die Sandwelten beginnen am 10. Juni in der Gartenschau. Der Förderverein plant als Attraktion für Besucher der Veranstaltung einen Weinstand für den 17. und 18. Juni. Foto: Jörn Hannemann

„Zudem haben wir in diesem Jahr verstärkt die Kinder im Blick und planen zusammen mit der Gartenschau-Geschäftsführung weitere Spielmöglichkeiten“, erklärt der erste Vorsitzende. „Denkbar wären eine Erweiterung des Waldspielplatzes Elfenheim oder ein ganz neuer Spielbereich in einem anderen Parkteil.“

Im Herbst 2022 steht außerdem ein besonderes Event an. Der Förderverein feiert sein zehnjähriges Bestehen am Sonntag, 18. September, während der Jahreshauptversammlung und bei einem anschließenden Familienfest, zu dem laut Möller alle Gartenschau-Freunde eingeladen sind. Über das konkrete Programm wird der Vorstand nach den Sommerferien informieren.