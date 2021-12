Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Einbruch in Bad Lippspringe – Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe

Bislang unbekannte Diebe haben in der Zeit von Dienstagabend, 21. Dezember, 18.50 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 22. Dezember, 15.25 Uhr, ein weißes Motorrad BMW S 1000 R aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Peter-Hartmann-Allee entwendet. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, steht nach Angaben der Polizei nicht fest. Gesucht werden jetzt Zeugen.