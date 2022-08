MZG Bad Lippspringe bietet Präventionsprogramm in der Teutoburger-Wald-Klinik

Bad Lippspringe

Mit einem berufsbegleitenden Präventionsprogramm macht das Medizinische Zentrum für Gesundheit in Bad Lippspringe alle Interessenten fit für die berufliche Zukunft. Wie das MZG mitteilt, wurde in der Teutoburger-Wald-Klinik in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung das Angebot „RV Fit“ entwickelt, das gesundheitlichen Schäden vorbeugen oder bereits bestehende Beschwerden lindern soll.