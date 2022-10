MZG Bad Lippspringe will weiter Energie sparen

Schließung von zwei Schwimmbädern in Abstimmung mit Schwimmverein und DLRG

Bad Lippspringe

Mit Blick auf die aktuellen Einschränkungen im Bereich der Energieversorgung prüft das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe sorgfältig alle Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu senken und in diesem Zuge auch nachhaltig positive Effekte für die Umwelt zu erzielen. Das hat das MZG am Donnerstag mitgeteilt. Eine Maßnahme ist demnach die Schließung von zwei Schwimmbädern, die seit Monatsbeginn für die Wintermonate gilt.