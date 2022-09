MZG begrüßt Schwester Mary Grace Sawe

Schwester Mary Grace Sawe stammt gebürtig aus Kenia und lebt seit 2010 in Deutschland. Nach Stationen in Paderborn, Mönchengladbach und im Münsterland hat sie zum 1. September 2022 ihre neue Aufgabe in Bad Lippspringe übernommen. Ihre pastorale Ausbildung zur Gemeindereferentin absolvierte sie in Münster.

Für die übrigen Kliniken des MZG ist weiterhin Schwester M. Matthäa Massolle in bewährter Form als Klinikseelsorgerin zuständig.