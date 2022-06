MZG in Bad Lippspringe nimmt an Landesprogramm teil

Bad Lippspringe

Als erstes Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe nimmt das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe nach eigenen Angaben am Landesprogramm „Vereinbarkeit Beruf & Pflege in Nordrhein-Westfalen“ teil und hat eine entsprechende Charta für die Mitarbeitenden unterzeichnet.