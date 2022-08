MZG reagiert auf erneute Kritik der Bad Lippspringer Linken 

Bad Lippspringe

Die Fraktion und der Ortsverband der Partei Die Linke in Bad Lippspringe holen zum nächsten verbalen Schlag gegen das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) aus. Sie werfen der Geschäftsführung vor, dass immer in die Erweiterung des Konzerns, nie aber in die Mitarbeiter investiert worden sei. Das weist das MZG von sich: Investitionen in Gebäude seien entscheidende Faktoren zur Zukunfts- und Arbeitsplatzsicherung.

Von Matthias Wippermann