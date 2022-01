Bad Lippspringe: MZG schließt vorübergehend Bäder

Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe schließt zunächst für drei Monate die Bäder im Therapiezentrum sowie in der Klinik Martinusquelle, Cecilien-Klinik, und Teutoburger Wald Klinik. Das teilte das Unternehmen mit.

Als Grund gab das MZG die sprunghaft gestiegenen Energiekosten an. „Um einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb der Kliniken und sonstigen Einrichtungen zu ermöglichen, hat das MZG mehrere energiesparende Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehört auch die Schließung von vier Bädern für mehrere Monate“, heißt es in der Mitteilung.

Auch Auswirkungen auf Schulen und Vereine

Zum Jahreswechsel 2021/2022 hätte das MZG die Energieversorgung nach der unerwarteten Kündigung des Gaslieferanten, der anschließend ein Insolvenzverfahren eingeleitet habe, auf neue Beine stellen müssen. „Wir haben daraufhin umgehend eine ganze Reihe von Maßnahmen realisiert, um die Energiekosten in einem erträglichen Rahmen zu halten. Die Schließung der Bäder im Therapiezentrum und in drei Kliniken bringt erhebliche Kostenvorteile, hat aber leider auch Auswirkungen auf Schulen und Vereine“, erläutert MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer.

Von der Schließung der Bäder seien der Schulsport und das Lehrschwimmen in der Stadt Bad Lippspringe betroffen. Daneben das Training der DLRG und der Patientenselbsthilfeorganisationen wie zum Beispiel die Deutsche Rheuma-Liga oder die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew. Stadt und Nutzer sind nach Angaben des MZG über die Schließungen informiert worden.

Die Auswirkungen auf die Reha-Patienten seien hingegen nicht so gravierend. Statt Wasseranwendungen würden verstärkt andere Therapieformen eingesetzt, so dass laut MZG ein gleichwertiger Therapieerfolg gegeben sei. Doch wie sieht es mit den Beschäftigten aus? Hierzu äußerte sich das MZG wie folgt: Vereinzelt übernehmen Therapeuten andere Therapieformen. Ansonsten gebe es keine Auswirkungen. Es müssten auch keine Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Neue Bewertung zum Ende des ersten Quartals 2022

Zunächst für drei Monate sollen die Bäder außer Betrieb bleiben. Zum Ende des ersten Quartals 2022 werde das MZG die Situation der Energiekosten neu bewerten. „Uns ist bewusst, dass wir auf diese Maßnahmen nicht nur positive Rückmeldungen bekommen werden. Wir müssen allerdings einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb unserer Kliniken im Blick haben, für den sich durch die Corona-Pandemie zusätzliche Herausforderungen ergeben. Davon hängt eine hochwertige Versorgung unserer Patienten und der Erhalt der Arbeitsplätze ab“, betont Schäfer.

Die Mehrkosten könnten mit den eingeleiteten Maßnahmen nicht vollständig ausgeglichen werden. Die geplanten Geschäftsergebnisse des MZG würden nach eigenen Angaben hierdurch aber „nicht grundsätzlich beeinflusst“ – was damit gemeint ist, bleibt aber unklar.

Zum MZG gehören die Karl-Hansen-Klinik, die Teutoburger-Wald-Klinik, die Klinik am Park, die Cecilien-Klinik und die Klinik Martinusquelle. Das MZG beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1100 Mitarbeiter. Nach wirtschaftlich schwierigen Zeiten war das Unternehmen unter der Leitung von MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer auf Kurs gebracht worden.

Allerdings kommen die Kliniken nicht zur Ruhe: Verdi fordert seit nunmehr zwei Jahren die Rückkehr der Beschäftigten in den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Hoffnung auf ein gütliches Ende im Tarifstreit zwischen dem Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich bislang nicht erfüllt. Immerhin ist am 25. November 2021 mit einem ersten Gespräch die Schlichtung gestartet.