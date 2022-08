MZG Thema im Bad Lippspringer Rat: Die Linke stimmt nicht zu

In einer Mitteilung heißt es: „Ein jahrelanger Tarifstreit ist nach harten und schwierigen Verhandlungen endlich ausgestanden. Der sofortige Eintritt in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde aus Angst vor einer drohenden Insolvenz immer abgelehnt und man einigte sich auf einen einigermaßen zufriedenstellenden Haustarifvertrag zur Gunsten beider Streitparteien.“

Die Aussage der drohenden Insolvenz habe aber nach neusten Ereignissen einen bitteren Beigeschmack erhalten. „Wenn man eine insolvente Klinik in Steinheim übernehmen kann und einen weiteren Bauabschnitt an der Karl-Hansen-Klinik plant, kann es dem Konzern MZG finanziell eigentlich nicht so schlecht gehen wie man anderen gerne weis machen wollte“, so die Linke.

Das Medizinische Zentrum für Gesundheit gehe sogar schon soweit zu sagen, dass man mit derartigen Expansionen und Sanierungen Werte schaffen würde. „Damit schafft man keine Werte, damit setzt man sich ein Denkmal. Werte schafft man mit weit weniger kostspieligen Aktionen – Werte schafft man, indem man seinen Mitarbeitern Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit entgegenbringt–kurz Menschlichkeit! Dem Arbeitgeber MZG fehlt es an Demut, um die Wichtigkeit eines jeden Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin dieses Unternehmens zur erkennen und anständig zu würdigen“, heißt es weiter.

Wie schon in der Haushaltsrede der Linken mitgeteilt wurde, werde sie dem Medizinischen Zentrum für Gesundheit keinerlei Finanzspritzen oder Bürgschaften für Kredite mehr zustimmen. „Als Stadtrat wird man nicht in die Tarifverhandlungen mit einbezogen, bei Betriebsübernahmen auch nicht, aber sobald es um Geld geht, kommt die kleine Tochtergesellschaft wieder zu Mutter Stadt und macht schön Bitte, Bitte. Öffentlich stellt sich das MZG stolz und groß zur Schau, aber bei der Finanzlage landet man wieder auf dem Boden der Tatsachen und erkennt seine Grenzen und die Unfähigkeit, die Ziele aus eigener Kraft und allein zu erreichen“, so die Fraktionsvorsitzende Katharina Lücke.

In der Ratssitzung am Montag, 29. August, werde die Linke, dem Tagesordnungspunkt „Übernahme einer Kapitalsicherungserklärung für das Medizinische Zentrum für Gesundheit“ nicht zustimmen. „Unser Dank und unser größter Respekt gilt den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegekräften in den Kliniken, den Mitarbeitern in den Bereichen Versorgung und Clean. Mit Euch steht und fällt dieser Konzern, Ihr seid wichtiger und wertvoller als jede Expandierung oder Sanierung es jemals sein kann. Danke“, heißt es abschließend.