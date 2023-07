Nabu ruft in Bad Lippspringe zur Schmetterlingszählung auf

Wie der Nabu mitteilt, soll die Aktion um 14 Uhr am Prinzenpalais im Arminiuspark in Bad Lippspringe beginnen. Das Ende ist für 16 Uhr vorgesehen.

„Durch die Zählaktion möchten wir einen Überblick über die häufigsten Schmetterlingsarten geben“, teilt Dirk Tornede für die Bad Lippspringer Nabu-Gruppe mit. Jung und Alt, gerne auch Familien, seien an diesem Tag eingeladen, sich mithilfe der Nabu-Mitglieder einen Überblick über die heimischen Schmetterlingsarten zu verschaffen.

Weniger Schmetterlingsarten

Auch wenn Zitronenfalter, Aurora-Falter und Kleiner Fuchs durch die Gärten flattern, viele Schmetterlingsarten werden immer seltener. Um auf den dramatischen Artenschwund der heimischen Insektenfauna aufmerksam zu machen, hat der Naturschutzbund in Nordrhein-Westfalen die landesweite Mitmachaktion „Mehr Platz für Falter – Jetzt wird's bunt!“ ins Leben gerufen. Sie läuft in diesem Jahr noch bis zum 15. Juli. Alle Schmetterlingsfreunde können dabei dann einmal im Jahr für vier Wochen im Garten, am Straßenrand oder in öffentlichen Grünanlagen Falter zählen und die Beobachtungsdaten dem Nabu melden. Weitere Informationen zu der Zählaktion gibt es beim Nabu.

Untersuchungen belegen laut Naturschutzbund erschreckende Rückgänge nicht nur bei der Artenvielfalt, sondern auch bei der Menge der Insekten. Mit der Zählaktion möchte der Naturschutzbund aufmerksam machen auf Schmetterlinge und dazu motivieren, die Falter bei der Gestaltung von Garten und Balkon zu berücksichtigen: „Mit der Anpflanzung von heimischen Pflanzen, die Schmetterlinge als Raupenfutter und Nektarquelle nutzen können, kann jeder seinen Beitrag leisten“, erklärt Christian Chwallek, stellvertretender NABU-Landesvorsitzender.