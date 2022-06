Nach Unfall in Bad Lippspringe: Mann (85) im Krankenhaus gestorben

Zwei Autos stießen am 9. Juni auf dem Kreuzweg zusammen

Bad Lippspringe

Nach einem Verkehrsunfall in Bad Lippspringe mit zwei schwerverletzten Personen ist ein Unfallbeteiligter (85) im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unfall hatte sich am vergangenen Donnerstag auf dem Kreuzweg (L937) ereignet.