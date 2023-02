Neue Chefärztin setzt auf ganzheitliche Rehabilitation

Eine neue Ära bricht in der Teutoburger-Wald-Klinik, der Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Traumatologie im Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe, an. Daniela Schiefer, die bereits in zwei unterschiedlichen Funktionen in der Teutoburger-Wald-Klinik tätig war und aktuell noch als Oberärztin im St.-Vincenz-Krankenhaus in Paderborn aktiv ist, übernimmt zum 1. April die Position der Chefärztin. Das hat das MZG mitgeteilt.

Daniela Schiefer kehrt als neue Chefärztin an eine alte Wirkungsstätte in Bad Lippspringe zurück. Darüber freuen sich auch Michael Schröder (Kaufmännischer Leiter Teutoburger-Wald-Klinik, links) und Achim Schäfer (Geschäftsführer MZG-Westfalen).

Bereits während ihrer Facharzt-Ausbildung in den Jahren 2014 bis 2016 war Schiefer in Bad Lippspringe angestellt, später war sie in der Teutoburger-Wald-Klinik auch als Leitende Oberärztin tätig. Die 45-jährige Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatzqualifikationen in den Bereichen Sozialmedizin sowie Manuelle Therapie und Chirotherapie kehrt nun als Chefärztin an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück.

In ihrer neuen Rolle werde Schiefer insbesondere die ganzheitliche Rehabilitation verstärkt in den Blick nehmen, heißt es in der Pressemitteilung des MZG. „Gerade im orthopädischen Bereich ist das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist besonders wichtig. Um hier weitere Optimierungen zu erzielen, möchte ich die im MZG vorhandenen Kompetenzen in den Bereichen Psychosomatik und Psychiatrie intensiv nutzen", sagt Daniela Schiefer. An der Teutoburger-Wald-Klinik schätze die neue Chefärztin neben dem medizinischen Profil vor allem auch die familiäre Atmosphäre. „Ich fühle mich der Klinik sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr verbunden", so Schiefer.

Rehabilitation und Prävention im Blick

MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer sieht die Teutoburger-Wald-Klinik durch die neue medizinische Leitung sehr gut für die Zukunft aufgestellt: „Wir wollen das gesamte Spektrum der Orthopädie und Traumatologie in den Blick nehmen. Neben der Rehabilitation haben wir dabei auch die Prävention im Visier. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frau Schiefer". Gleichzeitig verabschiedet er den bisherigen Chefarzt Dr. Alexander Strassburg mit einem herzlichen Dank. Er habe das Profil der Teutoburger-Wald-Klinik geschärft und „viel für die Weiterentwicklung der Klinik geleistet“, so Schäfer.