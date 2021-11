Neue Mobilität für die Region

Bad Lippspringe

Die Stadt Bad Lippspringe soll sich als Gründungsmitglied aktiv in die Verbundinitiative „Neue Mobilität Paderborn“ einbringen. Dafür hat sich am Mittwochabend einstimmig der Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr ausgesprochen. Der Stadtrat entscheidet am Montag, 6. Dezember, ob er dieser Empfehlung folgt.

Von Uwe Hellberg