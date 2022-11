Neuer Ärztlicher Direktor in Bad Lippspringe

Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) hat einen neuen Ärztlichen Direktor: Dr. Jan Hinnerk Stange, der seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen in Bad Lippspringe aktiv ist, vertritt die ärztlichen Belange zukünftig in der Führung des Klinikverbundes. Der Chefarzt der Cecilien-Klinik und der Palliativstation der Karl-Hansen-Klinik erhielt ein einstimmiges Votum aus der Chefarzt-Riege. Als seine Stellvertreterin fungiert Dr. Susanne Becker, Chefärztin der Klinik am Park.

Dr. Stange ist in Hamburg geboren und studierte Medizin an den Universitäten Marburg, Würzburg und Wien. Nach seiner Approbation als Arzt im Juni 1993 war er als Assistenz- und Facharzt unter anderem in Bad Pyrmont und Herford tätig, ehe er im März 1999 als Oberarzt nach Bad Lippspringe kam. Als Facharzt für Innere Medizin und Onkologie mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin lernte er hier das gewinnbringende Zusammenspiel der onkologischen Rehabilitation mit der Palliativmedizin schätzen. Im Sommer 2022 übernahm er die Chefarzt-Position in den beiden Einrichtungen.

„Gemeinsam mit dem Chefarzt-Team möchte ich die vielen Stärken und Möglichkeiten am Gesundheitsstandort Bad Lippspringe zusammenführen und weiterentwickeln“, nennt Dr. Stange das zentrale Ziel seiner Tätigkeit als Ärztlicher Direktor. Zu den wesentlichen Bausteinen zählt er dabei die Stärkung der Selbsthilfe-Aktivitäten, den gezielten Aufbau und die Integration der Psychiatrie in das MZG sowie die fortschreitende Digitalisierung, auch durch eine gute Zusammenarbeit im bereits etablierten Praxisnetz des Kreises Paderborn.

Neben einer starken Verwurzelung in der Region strebt Dr. Stange die weitere Stärkung der überregionalen Strahlkraft in den Spezialthemen des MZG an. „Wir wollen die Kooperationen in unserer unmittelbaren Umgebung vorantreiben und gleichzeitig auch die Leuchtturm-Wirkung unseres hochqualifizierten Leistungsspektrums noch sichtbarer machen“, bringt der neue Ärztliche Direktor die Vorhaben auf den Punkt.

MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer begrüßt die Initiative der Chefärzte ausdrücklich: „Ich freue mich sehr, dass unsere ärztliche Kompetenz stark in den Führungsgremien unseres Unternehmens verankert ist. Dr. Stange und Dr. Becker sind ausgewiesene Experten in ihrem Metier und haben darüber hinaus auch die anderen medizinischen Bereiche sowie das gesamte Unternehmen im Blick.“