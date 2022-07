Neuer Sponsor der Feierabend-Konzerte in Bad Lippspringe

Aufmerksame Besucherinnen und Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe haben es schon mitbekommen: die Feierabend-Konzerte in der mehrfach ausgezeichneten Parkanlage haben einen neuen Sponsor. Die Inklusionsbrauerei Josefs Bräu unterstützt die beliebte Veranstaltungsreihe auf der Waldbühne Adlerwiese. Das Bad Lippspringer Unternehmen hat einen Zweijahresvertrag mit der Gartenschau GmbH abgeschlossen.

Gartenschau und Josefs Bräu schließen Zweijahresvertrag – Waldbiergarten soll bald in Betrieb gehen

Unbeschwerte Konzert-Erlebnisse mit guten Freunden unter freiem Himmel – die Feierabend-Konzerte in der Gartenschau Bad Lippspringe haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen der Inklusionsbrauerei ihre Unterstützung zugesagt, wie Vertriebsleiter Mayc Peters betont: „Die Veranstaltungsreihe passt perfekt zu Josefs Bräu, denn sie kommt wie wir aus der Region, fördert die örtliche Musik- und Veranstaltungsbranche und sorgt für familienfreundliche Unterhaltung. Diese Aspekte sind uns als Unternehmen sehr wichtig.“

Das Sponsoring umfasst auch den exklusiven Ausschank der Josefs Bräu-Getränke in der Adlerwiesen-Gastronomie. Somit sind in den Verkaufswagen der Fleischerei Paul Schröder ab sofort ausschließlich Wasser, Softdrinks und verschiedene Biere der Inklusionsbrauerei erhältlich.

Nachdem Lieferschwierigkeiten beim Material für eine Verzögerung der Bauarbeiten am neuen Wald-Biergarten gesorgt haben, konnten jetzt die Stützen und Balken für die Dachkonstruktion aufgebaut werden. In Kürze sollen die neuen Wand- und Deckenelemente folgen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann hofft, dass der Waldbiergarten bald in Betrieb gehen und die Verkaufswagen ersetzen kann: „Aufgrund der nach wie vor schwierigen Lage am Rohstoffmarkt können wir zu diesem Zeitpunkt leider noch keinen konkreten Fertigstellungstermin nennen, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.“ Nähere Informationen zur Gartenschau und den Feierabend-Konzerten gibt es unter www.gartenschau-badlippspringe.de.