Neuer Zugang zur Gartenschau Bad Lippspringe

„Wer in der Nähe des Haustenbecker Weges wohnt, hat nun deutlich kürzere Wege. Auch für die Fans unserer Feierabend-Konzerte hat der neue Zugang einen großen Vorteil, da er sich in unmittelbarer Nähe der Waldbühne Adlerwiese befindet. Die neue Zugangsmöglichkeit wird gerade auch an besucherstarken Tagen zur Entlastung des Haupteingangs beitragen“, sagt Gartenschau- Geschäftsführerin Rehana Rühmann.

Der digitale Scanner am Haustenbecker Weg funktioniert genauso wie das Gerät, das bereits seit Dezember 2021 am Haupteingang der Parkanlage in der Lindenstraße im Einsatz ist. Wie die Gartenschau GmbH in einer Pressemitteilung bekannt gab, können Jahreskarten-Inhaber während der Hauptsaison (April bis Oktober) die mehrfach ausgezeichnete Parkanlage mithilfe des Scanners täglich von 7 Uhr bis 21 Uhr betreten.

Dazu legen Sie ihre Karte kurz auf das obere Glasfeld, um das Drehkreuz frei zu schalten. Bereits ausgestellte Tages- und MZG-Karten können über das untere Glasfeld ebenfalls eingescannt werden. Nach dem Scanvorgang ist es wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher das Drehkreuz zunächst betreten, bevor sie es ausschließlich in Laufrichtung drehen. Ansonsten blockiert das Kreuz und der Zutritt zum Gelände ist nicht möglich. Aufgrund seiner Größe ist das Drehkreuz am Haustenbecker Weg nicht barrierefrei. Besucher mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen nutzen weiterhin den Haupteingang in der Lindenstraße.

Alle wichtigen Informationen zum digitalen Zugang befinden sich auch vor Ort auf einem Plakat am Haustenbecker Weg.