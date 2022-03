Neun Eingangsklassen: Aufnahme und Verteilung an den Grundschulen in Bad Lippspringe

An den beiden Bad Lippspringer Grundschulen werden für das Schuljahr 2022/23 insgesamt neun Eingangsklassen eingerichtet. Fünf davon in der Evangelischen Grundschule. Die Concordiaschule richtet vier Eingangsklassen ein und begrenzt die Schülerzahl aufgrund ihrer Eigenschaft als „Schule des gemeinsamen Lernens“ auf 22 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Das ist am Montagabend im Schulausschuss einstimmig beschlossen worden.

„Damit haben wir uns an dem Schulentwicklungsplan, der im Dezember 2021 vorgestellt wurde orientiert“, sagte Amtsleiter Leonard Tölle. An der Evangelischen Grundschule liegen 93 Anmeldungen vor, an der Concordiaschule 81. Hinzu kämen laut Tölle noch einige Rückläufer aus den jetzigen Eingangsklassen, einige zu berücksichtigende Zuzüge während des Schuljahres und 16 Bad Lippspringer Kinder, die an anderen Grundschulen angemeldet wurden, aller Voraussicht nach aber in Bad Lippspringe zu versorgen sind.