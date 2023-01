Die Schülerzahlen in Bad Lippspringe steigen weiter. Zum Schuljahr 2023/24 müssen erstmals neun Eingangsklassen gebildet werden. Das bedeutet konkret: Die evangelische Grundschule wird zum Schuljahr 2023/24 fünf- und die Concordia-Grundschule vierzügig. Einen entsprechenden Beschluss hat der Schulausschuss am Dienstagabend einstimmig getroffen. Politik und Stadtverwaltung hoffen aber weiterhin, dass die geplante dritte Grundschule rechtzeitig zum kommenden Schuljahr an den Start gehen kann.

Aktuell stellt sich die Situation am Schulstandort Bad Lippspringe so dar: Zum neuen Schuljahr 2023/24 sind 95 Schülerinnen und Schüler an der evangelischen Grundschule angemeldet. Die katholische Grundschule wird 90 Erstklässler aufnehmen. „Das macht die Bildung von insgesamt neun Eingangsklassen erforderlich“, erläuterte die zuständige städtische Mitarbeiterin Birgit Schmitz im Ausschuss.

Doch es gibt Einschränkungen: Die Concordia-Grundschule ist bekanntlich eine Schule des gemeinsamen Lernens mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Hier werden aktuell drei Eingangsklassen gebildet mit einer Begrenzung auf jeweils 22 Schülerinnen und Schüler. Der Beschluss stammt Schmitz zufolge noch aus dem Jahr 2019. Bliebe es bei dieser Regelung, müsste die Concordia-Grundschule Ablehnungsbescheide verschicken. Und die evangelische Grundschule mit ihren zusätzlich zwei internationalen Klassen würde zum neuen Schuljahr sechszügig. Aktuell sind es fünf Eingangsklassen.

Sechszügige Grundschule nicht gewünscht

Baulich gibt es an beiden Schulstandorten kaum noch Möglichkeiten für größere Erweiterungsbauten – das machte Bauamtsleiterin Tanja Berghahn-Macken im Ausschuss deutlich. Hinzu kommt: Eine sechszügige Grundschule ist nach Aussage der Schulverwaltung „weder von Politik und Verwaltung noch von den Eltern gewünscht“.

Eine Alternativlösung ist inzwischen gefunden: Wie berichtet, soll Bad Lippspringe eine dritte Grundschule bekommen. Bevor sie aber in die Auguste-Viktoria-Klinik einziehen kann, sind umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten notwendig. Träger der geplanten Einrichtung ist das Kolping Schulwerk. Start der Grundschule soll zum Beginn des kommenden Schuljahres sein.

Allerdings: Das Genehmigungsverfahren durch die Bezirksregierung in Detmold läuft noch. Und nicht zu vergessen: Noch bis zum 31. Januar können die Eltern der künftigen Erstklässler ihr Interesse an der neuen Schule bekunden.

Die Stadt will deshalb parallel planen: Bekanntlich stellt die Kindestagesstätte Detmolder Straße zum 31. Juli 2023 ihren Betrieb ein. Das Gebäude befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Concordia-Grundschule und soll später für die Offene Ganztagsschule zur Verfügung stehen. „Für eine Übergangszeit kann in dem Gebäude eine weitere Klasse der Grundschule untergebracht werden“, stellte Schmitz im Ausschuss klar.

Konsequenz: Sollte die dritte Grundschule nicht pünktlich zum Schuljahresbeginn 2023/24 an den Start gehen, würde die evangelische Grundschule fünf- und die Concordia-Grundschule übergangsweise vierzügig.

Andererseits: Kann das Genehmigungsverfahren für die dritte Grundschule (zunächst eine Eingangsklasse) rechtzeitig abgeschlossen werden, bliebe die Concordia-Grundschule zum neuen Schuljahr dreizügig und die evangelische Grundschule fünfzügig.

Kleiner Disput beim Thema Gesamtschule

Und auch die örtliche Gesamtschule war Thema in der Sitzung. Dabei kam es kurzzeitig zu einem kleinen Disput. So wollte Susanne Bahry von der FWG wissen, ob eine künftige sechszügige Gesamtschule tatsächlich realistisch sei: „Die von der Stadtverwaltung vorgelegten Schülerzahlen geben das jedenfalls nicht her.“ Dem widersprach Rektorin Roswitha Hillebrand vehement. „Die Jahrgänge acht, neun und zehn sind jetzt bereits übervoll.“ Und täglich erreichten das Rektorat Anfragen von Eltern, die ihre Kinder an die Bad Lippspringer Gesamtschule ummelden wollten und denen man leider absagen müsse. Übrigens: Aktuell werden an der Gesamtschule auch 58 Kinder aus der Ukraine unterrichtet.