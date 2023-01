Neun Eingangsklassen: Schülerzahlen in Bad Lippspringe steigen weiter

Bad Lippspringe

Die Schülerzahlen in Bad Lippspringe steigen weiter. Zum Schuljahr 2023/24 müssen erstmals neun Eingangsklassen gebildet werden. Das bedeutet konkret: Die evangelische Grundschule wird zum Schuljahr 2023/24 fünf- und die Concordia-Grundschule vierzügig. Einen entsprechenden Beschluss hat der Schulausschuss am Dienstagabend einstimmig getroffen. Politik und Stadtverwaltung hoffen aber weiterhin, dass die geplante dritte Grundschule rechtzeitig zum kommenden Schuljahr an den Start gehen kann.

Von Klaus Karenfeld