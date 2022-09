Niewels dankt 16 Jubilaren

Die Liste der langjährigen Mitarbeiter führt ein „Urgestein“ an. Der mittlerweile verrentete Heizungsobermonteur Rudi Sobieray, der nach wie vor als Facility Manager am Firmensitz in Bad Lippspringe aktiv ist, gehört seit 50 Jahren dem Niewels-Team an. Installateur Reinhard Milewski, Sekretärin Ulrike Bee-Milewski und Buchhalterin Gabi Hilger haben jeweils 45 Jahre erreicht.

Hinzu kommen: Daniela Mertens (35 Jahre), Siegfried Loppe (30 Jahre), Johannes Finke, Didi Jahnke, Dirk Lüsse und Viktor Strohmeier (alle 25 Jahre) sowie Michael Deppe, Veit Just, Manuel Kolhoff, Hubert Mertin, Josef Millentrup und Birgit Wischer (alle 15 Jahre).

„Die langjährige Zugehörigkeit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für unser Unternehmen“, betonte Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christoph Niewels bei der Ehrung.