Notstromversorgung am Rathaus ist gesichert

Bereits im Herbst haben die Verantwortlichen des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Stadtverwaltung Bad Lippspringe ein Notstromaggregat angeschafft, um bestmöglich auf eine Energiemangellage vorbereitet zu sein. Nachdem die Firma Elektro Niggemeier eine entsprechende Anschlussmöglichkeit am Rathaus geschaffen hatte, konnten die Verantwortlichen des SAE am Freitag, 9. Dezember, zwischen 7 und 9 Uhr den Ernstfall simulieren und das Aggregat testen. Das Ergebnis: Die Maschine ist problemlos in der Lage, das gesamte Rathaus mit Energie zu versorgen – und sie hat sogar noch Reservekapazitäten.

„Mit diesem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden“, bilanziert Bernd Gehle, Leiter des SAE. „Mit dem Notstromaggregat konnten wir einen weiteren wichtigen Baustein in der Daseinsvorsorge setzen und dafür sorgen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Bad Lippspringe auch in Notsituationen auf ihr Stadtverwaltung verlassen können.“ Um das Notstromaggregat in Zukunft bei Bedarf auch mobil einsetzen zu können, plant der SAE derzeit die Anschaffung eines passenden Anhängers.