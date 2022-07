Nur ein Mitarbeiter der Josefs-Brauerei wechselt nach Bad Lippspringe

Bier, Cola, Eistee und Limonade der Josefs-Brauerei werden seit Juli in Bad Lippspringe abgefüllt, im Juni begann die Gärung zum Brauen von Bier. Das vorherige Brauereigelände in Olsberg wurde geschlossen. Einziger übernommener Mitarbeiter ist Dirk Witt, der nach eigenen Angaben unter einer Lernschwäche leidet und in dem Kurort eine neue Heimat gefunden hat.

Der 40-Jährige ist mit Freude bei der Arbeit und vor allem stolz, trotz Handicap nicht vom Staat abhängig zu sein. „Ich verdiene hier mein eigenes Geld.“ Bei Weitem keine Selbstverständlichkeit: Viele Menschen mit Behinderung arbeiten in sogenannten Behindertenwerkstätten und erhalten ergänzende Sozialleistungen. Auch Witt arbeitete elf Jahre lang in mehreren solcher Einrichtungen, baute dort verschiedene Elektronikartikel zusammen, und wechselte 2014 in die Josefs-Brauerei nach Olsberg.

Witt erhält in der Brauerei den gesetzlichen Mindestlohn von aktuell 10,45 Euro. "Wir gehören zum ersten Arbeitsmarkt und bieten eine feste Tätigkeit unter realen Marktbedingungen", unterstreicht die Vertriebsbeauftragte Victoria Schulte-Broer: „Auch als Inklusionsbetrieb müssen wir uns dem Wettbewerb stellen.“ Einziger Unterschied: Das Unternehmen erhält zusätzliche Fördermittel vom LWL, die sich über eine Umlage finanzieren, in die Betriebe einzahlen, die keine Behinderten beschäftigen.

7.30 Uhr ist Schichtbeginn für den 40-Jährigen, der bereits seit Mai in Bad Lippspringe arbeitet und dafür aus dem Sauerland nach OWL umzog. Am neuen Standort baute er die ersten Maschinen mit auf, die ebenfalls aus Olsberg nach Bad Lippspringe umgezogen sind. Witt ist der einzige Mitarbeiter der wechselt. „Für die anderen Kolleginnen und Kollegen haben wir neue Jobs vermittelt“, berichtet Schulte-Broer weiter. Famililäre Bindungen an die Heimat machten ein Umzug für die anderen Mitarbeiter mit Handicap schwierig. Anfangs waren Fahrdienste für die Mitarbeiter geplant, doch die Idee wurde verworfen.

Josefs Brauerei in Bad Lippspringe Gelände der Josefs-Brauerei von oben. Foto: Oliver Schwabe

DirkWitt ist einer von insgesamt sieben Mitarbeitern mit Schwerstbehinderung. Fünf Stellen sind bereits fest vergeben, für zwei Arbeitsplätze finden aktuell Praktika statt. Die Aufgaben reichen vom Etikettieren der Flaschen, zur Kontrolle auf Risse bis hin zu Reinigungsaufgaben. Weitere vier Mitarbeiter ohne Handicap komplettieren das Team.

Inzwischen beginnt auch der Verkauf: „Wir konzentrieren uns beim Vertrieb auf einen Umkreis von 50 Kilometern“, so Victoria Schulte-Broer. Abgefüllt wird in 0,5-Liter-Bügelflaschen, später sind auch 0,33-Liter-Flaschen denkbar. Seit Dienstag läuft die Abfüllung in speziellen 0,44-Liter großen, schwarzen Einwegdosen, die mittelfristig bundesweit verkauft werden. „Das Interesse des Handels ist groß“, so Gesellschafter Guido Henze. Um auf den inklusiven Gedanken aufmerksam zu machen, werden alle Getränk mit dem Namenszusatz "fair" angeboten.

Die Josefs-Brauerei entstand im Jahr 2000 aus der Josefs-Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensbedingungen junger Menschen mit Körperbehinderung zu verbessern. Wegen schlechter Umsatzzahlen wurde der Betrieb im April 2020 aufgelöst. Befreundete Unternehmer aus Bad Lippspringe und Paderborn kauften die Marke und das Inventar und bauten im Gewerbegebiet Am Vorderflöß die Produktion in einer eigens dafür gebauten Halle wieder auf.