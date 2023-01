Oberstufe der Gesamtschule Bad Lippspringe stellt 22 Bilder aus

Ergebnisse des Projekts „Kunst in der Klinik“ sind in der Klinik Martinusquelle zu sehen

Bad Lippspringe

Anlässlich des Projekts „Kunst in der Klinik“ haben sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Gesamtschule Bad Lippspringe intensiv mit den Themen Mensch, Erkrankungen, Gesundheit und der Möglichkeit des Natur-Erlebens in der Klinik Martinusquelle beschäftigt. Das Ergebnis sind 22 Bilder, die nun in der Klinik Martinusquelle ausgestellt sind.