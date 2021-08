Paderborn und Bad Lippspringe bewerben sich als Teamquartier für die Fußball-EM 2024

Paderborn/Bad Lip...

Die Städte Paderborn und Bad Lippspringe haben sich in Abstimmung mit dem Zweitligisten SC Paderborn als Teamquartier für die Fußball-Europameisterschaft 2024 beworben. Ziel sei es, in den Katalog für die sogenannten Base-Camps aufgenommen zu werden. Das teilten der Verein und die Städte am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

