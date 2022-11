Projekt weckt Erinnerungen an alte Zeiten

Die Firma Relens aus Bad Lippspringe plant Großes: Auf einem 6600 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Schüttenkamp will das Unternehmen eine Produktionsstätte für Großbildleinwände errichten. Das Vorhaben weckt Erinnerungen an alte Zeiten, als die ehemalige ortsansässige Mechanische Weberei (MW) Europas größter Hersteller von Lichtbildleinwänden war.

Am Schüttenkamp in Bad Lippspringe soll eine neue Produktionsstätte für Großbildleinwände entstehen.

Die Planung des Unternehmens Relens – mit Sitz An der Eiche 4 in Bad Lippspringe – sieht im Einzelnen so aus: In einem ersten Bauabschnitt soll die eigentliche Produktionsfläche entstehen, die zur Herstellung von Großbildwänden und Sonderkonstruktionen dient.

In einem folgenden Schritt ist der Bau eines weiteren Produktionsbereichs mit zusätzlichen Betriebsräumen vorgesehen. Im dritten und letzten Bauabschnitt steht das sogenannte „Relens-Systemhouse“ im Mittelpunkt. Es handelt sich dabei um das multimediale Aushängeschild des Unternehmens mit einer hochwertigen technischen Ausstattung („Relens Media World“).

Die ehrgeizigen Planungsziele sind inzwischen an ihre (Bau-)Grenzen gestoßen. Die Relens GmbH hat deshalb im Bauausschuss Anträge eingebracht, in denen es konkret um Befreiungen beziehungsweise Abweichungen vom gültigen Bebauungsplan 68 a geht.

So wird beantragt, die lichte Raumhöhe im Bereich der künftigen Tuchverarbeitung und Endmontage um etwa drei auf zwölf Meter anzuheben.

Leinwände mit einer Bildhöhe von bis zu zehn Metern

Der Grund: In der neuen Produktionsstätte sollen nach Angaben des Investors Großbildwände mit einer Bildhöhe von bis zu zehn Metern hergestellt werden. Hinzu kommt: Um die einzelnen Bildwände vollumfänglich aufhängen zu können, sind mehrere oberhalb angebrachte Kettenzüge zwingend notwendig. Diese besonderen Lichtwände kommen vor allem zur Projektion in Kirchen und Veranstaltungshallen zum Einsatz.

Den betreffenden Gebäudeteil will das Unternehmen „symetrisch und gestalterisch homogen“ in die Gesamtkonzeption einarbeiten. Der Ausschuss hat dem Antrag des Unternehmens auf eine lichte Raumhöhe von zwölf Metern ohne Diskussion zugestimmt.

Grünes Licht gab es ebenfalls für einen weiteren Antrag des Unternehmens. Das geplante Gebäude hat laut Entwurf eine Gesamtlänge von 75,64 Metern (erster und zweiter Bauabschnitt). Im gültigen Bebauungsplan ist aber eine Länge von 50 Metern festgeschrieben. Doch es gibt eine Ausnahme. Eine Überschreitung der zulässigen Gebäudelänge von 50 Metern ist demzufolge aus produktions- oder betriebsbedingten Gründen zulässig. Der Ausschuss sah das in diesem Fall als gegeben an.

Lange Tradition in Bad Lippspringe

Über viele Jahrzehnte war die Geschichte Bad Lippspringes mit der Produktion von Lichtbildwänden verbunden: Die 1923, also vor knapp 100 Jahren gegründete Mechanische Weberei (MW) war einst Europas größter Hersteller von Lichtbildwänden. Die erste Hochblüte des deutschen Kinofilms Anfang der 1930er Jahre bescherte der MW nachhaltigen Erfolg.

Der Zweite Weltkrieg erzwang kurzzeitig eine Umstellung der Produktion. Statt Lichtbildwänden wurden vorübergehend Verdunkelungsanlagen gefertigt. Nach Ende des Krieges kehrten die Firmenchefs zur ursprünglichen Produktion von Lichtbildwänden zurück. Zu neuen Verkaufsschlagern entwickelten sich schnell die bei Amateurfilmern beliebten Stativbildwände.

Anfang der 1960er Jahre entschied sich die damalige Unternehmensspitze, das Werk auf ein 40.000 Quadratmeter großes Grundstück am Neuhäuser Weg zu verlegen. Zu besten Zeiten beschäftigte das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter.

Ende der 1990er Jahre geriet die Mechanische Weberei in erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Turbulenzen. Zweimal kurz hintereinander musste der alteingesessene Betrieb beziehungsweise sein Nachfolgeunternehmen Insolvenz anmelden. Im Jahre 2005 kam das endgültige Aus. Nach langwierigen Kaufverhandlung wurde die Stadt Eigentümerin des 28.000 Quadratmeter großen Geländes. Es ist als Gewerbegebiet ausgewiesen und soll auch Standort der neuen Bad Lippspringer Feuerwache werden.