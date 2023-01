Proklamation der Königin wird öffentlich

Die kurz vor Weihnachten entdeckten Frostschäden in der 111 Jahre alten Heimat der Schützen bereiten den 1200 Mitgliedern weiter große Sorgen. Die Schadenshöhe ist noch nicht genau zu beziffern, liege aber schon jetzt höher als die zunächst vermuteten 25.000 Euro. Die Versicherung habe zwar signalisiert, dass der Heizungsausfall versichert ist und damit die Kosten übernommen werden, der Verein steht aber unter Zeitdruck: „Wir können erst dann mit den Arbeiten beginnen, wenn die Versicherung grünes Licht gibt. Bis zur Generalversammlung am 31. März als erste große Veranstaltung im Schützenhaus ist es aber nicht mehr lange hin“, sagt Oberst Guido Düsing.

Noch etwas mehr Zeit ist es bis zum Schützenfest, das vom 15. bis 17. Juli gefeiert wird. Mit dem Schützenfestauftakt am Samstag wird in diesem Jahr auch der letzte eintrittspflichtige Festtag abgeschafft. „Das verbessert künftig bereits am frühen Abend die Stimmung im Schützenhaus. Außerdem sparen wir selbst auch Geld, weil wir weniger Sicherheitspersonal bei der Einlasskontrolle brauchen“, begründet Düsing die Entscheidung.

Dagegen wird beim „Ball der Königin“ der freie Eintritt abgeschafft. Das letzte gesellschaftliche Ereignis der Badestadt in dieser Form bietet seit vielen Jahren den Gästen im Schützenhaus einen Sektempfang, eine Liveband und ein Showprogramm. „Die Kosten steigen in allen Bereichen, darauf mussten wir reagieren. Im Übrigen erheben andere Vereine für ähnliche Veranstaltungen schon seit Jahren Eintritt“, sagt Düsing. In diesem Jahr feiern die Schützen am 22. April den Ball zu Ehren von Königin Andrea Hildmann. Die Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Die Proklamation der Königin am Schützenfestsamstag fand bislang im Garten der Residenz des Königspaares statt und war daher nur einem kleinen Kreis zugänglich. Von diesem Jahr an wird die Ehrendame ihrer Königin vor der Residenz die Königinnenkette überreichen. „Unsere Königin sollte gleich zu Beginn der Festtage in den Mittelpunkt rücken“, sagt Oberst Düsing. „Vor der Proklamation darf sie sich auch ein Lied wünschen, das von einer unserer Kapellen direkt im Anschluss gespielt wird.“

Musik soll künftig auch zur Proklamation des Königs am frühen Abend des Königsschießens erklingen und den festlichen Rahmen unterstreichen. Die Übergabe der Insignien fand vor einem Jahr zum ersten Mal am Außenthron und damit vor dem Schützenhaus statt. „Die Resonanz war großartig, aber wir können und wollen dort noch besser werden“, kündigt Düsing an.

Die Parade vor dem Außenthron zum Abschluss des Festes am Montagnachmittag wird ersatzlos gestrichen. In Zukunft stehen die Schützen vor dem erstmals geschmückten Eingang zum Schützenplatz an der Detmolder Straße bis zum Schützenhaus Spalier und begleiten das Königspaar mit dem Hofstaat anschließend bis an den Hof.

Viel Gutes tun die Schützen auch. Dieses Mal profitiert die Frauen- und Kinderklinik St. Louise davon. Sie erhält aus dem Schützenfonds 2500 Euro für die Anschaffung von Bastelmaterial oder Wimmelbildern und natürlich für die Auftritte der besonders bei den Kindern beliebten Klinik-Clowns.